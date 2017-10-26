Кубань опустилась на второе место по продажам электронных полисов ОСАГО

По данным на 22 октября, в Краснодарском крае продали 224,8 тыс. е-ОСАГО.

По этому показателю регион занимает второе место в России и уступает Свердловской области, где продали 228,6 тыс. полисов.

В пятерку лидеров также вошли Москва (206 тыс. штук), Воронежская (196,2 тыс.) и Новосибирская (192,8 тыс.) области.

Однако Кубань остается лидером по общему количеству проданных электронных полисов ОСАГО с момента начала продаж: с июля 2015 года их оформили 305,8 тыс. штук, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков.

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