Кубань отметит 75-летие освобождения края от немецких захватчиков

15 января в 08:56

Во время Великой Отечественной войны регион поочередно был и фронтовой полосой, и тылом, и зоной оккупации. Враг безжалостно уничтожал Краснодарский край, чтобы прорваться в Грозный, Баку и Майкоп — к месторождениям нефти.

Уже в конце августа 1942 года фашистами оказалась захвачена большая часть Кубани. Лишь несколько городов продолжали сопротивляться врагу. Перелом случился, когда Красная армия одержала победу в Сталинградской битве. Советские войска перешли в наступление.

В январе 1943 года с востока в регион вошли части под командованием генерала Ивана Масленникова. Красноармейцам удалось отбить Успенский район. Уже 12 февраля фашистам пришлось бежать из Краснодара. В марте были освобождены Абинский и Славянский районы. К середине апреля войска СССР совершили первые попытки прорыва «Голубой линии». Все лето там шли упорные бои. В сентябре удалось отвоевать главный морской узел региона Новороссийск. С Таманского полуострова противник ушел 9 октября. Вернуться на Кубань захватчикам уже не удалось.

В этом году путь освободителей повторит знамя Победы. Памятная эстафета уже началась в Туапсе. Флаг проследует по всем городам и районам.

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