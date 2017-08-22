Кубань первой в РФ начала применять щадящие средства защиты сельхозкультур

Об этом 22 августа сообщил академик РАН, доктор химических наук Салис Каракотов на пресс-конференции в Москве.

Ученый отметил, что производственные успехи региона в АПК во многом стали возможны благодаря интенсивной селекционной работе.

«К тем результатам, которые сегодня показывает Кубань в области селекции, стремятся все регионы России. Кубань, в свою очередь, стремится к показателям европейских стран. К примеру, к Франции, где средняя урожайность выше 70 ц с га, мы максимально близки», — сказал Салис Каракотов.

По его словам, в крае большое внимание уделяют экологии и используют бережные средства защиты растений.

«Кубань в этом отношении локомотив, первый регион в России, который начал применять деликатные средства защиты сельскохозяйственных культур. Это явное преимущество не только перед другими субъектами, но и перед другими странами», — подчеркнул академик.

Каракотов пояснил, что зерновые, выращенные в регионе, являются экологически чистыми продуктами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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