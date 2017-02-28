Кубань подписала на инвестфоруме соглашения на 140 млрд рублей

Краснодарский край в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заключил соглашения на 140 млрд рублей.

Всего делегация региона подписала более 200 соглашений и протоколов.

«Во второй день форума в Сочи внимательно ознакомился с каждым кубанским инвестпроектом. Доволен тем, что много внимания АПК и курортам, — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter. — Отдельная категория — возрождение предприятий-банкротов. У нас хватает производств, которые можно реанимировать и использовать с умом».

Губернатор также сообщил о встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в рамках которой вместе с руководителями других регионов обсудили господдержку местных бюджетов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум в Сочи проходил 27 и 28 февраля.

Вице-губернатор Сергей Алтухов отметил, что в первый день инвестфорума в Сочи было подписано более 100 соглашений. В частности, администрацией Краснодарского края подписано 16 соглашений общей стоимостью свыше 40 млрд рублей. Инвестиции пойдут в топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, промышленность и перерабатывающие производства.

Во второй день Кубань, в частности, заключила десять соглашений по развитию курортов. Прошли переговоры с Американской торговой палатой, в рамках которых были достигнуты догворенности о сотрудничестве. В рамках делового завтрака 28 февраля на форуме обсудили итальянские инвестиции в Россию.

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