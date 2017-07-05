Кубань подписала соглашение в сфере туризма с городами-участниками Кубка конфедераций

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Договор подразумевает совместную работу по продвижению туристического потенциала регионов России во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Церемония подписания соглашения между руководителями органов власти в сфере туризма Кубани, Санкт-Петербурга, Москвы и Казани прошла 2 июля. Мероприятие состоялось в Петербурге. Во встрече принял участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

«Потенциал регионов, подписавших соглашение, велик, поэтому позиционирование России и ее туристских центров будет вдвойне значимым. Эта площадка очень важна для обмена туристским опытом и информационного сотрудничества. Мы со стороны Краснодарского края готовы задействовать имеющиеся ресурсы, в том числе туристско-информационные центры и пресс-центры для того, чтобы продемонстрировать потенциал регионов-участников соглашения», — сказал Константиниди.

Планируется, что в ближайшее время стороны подпишут дорожную карту по реализации договоренностей. Основные мероприятия направят на взаимное продвижение туристического потенциала российских регионов на внутреннем и внешнем рынках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 2 июля отпраздновали окончание Кубка конфедераций. Первенство выиграла сборная Германии по футболу. 

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что этот Кубок конфедераций был большим успехом. 

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