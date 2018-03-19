Кубань показала высокую явку избирателей

Выборы президента прошли 18 марта во всех городах и районах края с самой высокой явкой избирателей за последние десять лет — более 80% голосующих.

Люди шли нескончаемым потоком с самого утра, уже к обеду на многих участках количество отдавших голоса превысило половину. Самыми активными были жители Белоглинского, Каневского и Кавказского районов.Всю ночь в избирательной комиссии края шел подсчет голосов.

«Комиссия работала. Работали наши коллеги, члены участковых, территориальных комиссий. Протоколы начинают поступать. Это будет вплоть до последнего протокола, который привезут все 60 территориально-избирательных комиссий. На основании этих бумажных протоколов, соответствующих таблиц мы вместе с коллегами просуммируем данные. Как только это случится, мы будем готовы подвести итоги и огласить официальные результаты голосования на территории Краснодарского края», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Выборы превратились в настоящий праздник. Кубанцы всех возрастов приходили целыми семьями. На участках для них выступали творческие коллективы, работали ярмарки. Двери были открыты на всех участках до 20:00. Тем, кто не смог прийти по состоянию здоровья, переносные урны привозили на дом.

Всю ночь длился самый ответственный этап избирательной кампании — подсчет голосов. Окончательное их распределение станет известно позже. На данный момент можно заявлять, что на Кубани выборы состоялись. Никаких нарушений зафиксировано не было, голосование прошло спокойно и организованно.

Как жители разных районов Кубани голосовали на выборах президента, читайте здесь.

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