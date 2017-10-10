Кубань получила Гран-при всероссийской аграрной выставки «Золотая осень»

Награду вручили за профессиональную подготовку и вклад в развитие сельскохозяйственного форума.

На ярмарке регион занял одну из крупнейших площадок — почти 100 кв. м. И традиционно разместил лучшую продукцию — от перерабатывающей промышленности до овощеводства, чаеводства и виноделия.

В ходе форума власти края заключили несколько выгодных контрактов. Подписали соглашение о сотрудничестве с Росрыболовством. Договор направлен на восстановление рыбных заводов на территории региона. В частности, в Славянском и Приморско-Ахтарском районах.

«Сегодня должно быть тесное взаимодействие между федеральными и краевыми властями, для того чтобы навести порядок и, конечно же, восстановить биологические ресурсы, которые были раньше. Чтобы получить уже современную экономику на рыбопромысловых участках, на территориях, где были расположены заводы, запустить пищевую переработку нашей рыбы», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Также на агровыставке губернатор края Вениамин Кондратьев предложил создать на Кубани питомниководческий центр, который позволит вывести собственные безвирусные саженцы, полностью заменив импортные. Это скажется и на развитии виноградарства и садоводства. Урожай увеличится до 40 %. Инициативу поддержали в Правительстве России.

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