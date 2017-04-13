Кубань получила награды на конкурсах по организации условий охраны труда

В Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда в апреле наградили победителей конкурсов «Успех и безопасность» и «Здоровье и безопасность». В числе лучших — предприятия Кубани и краевое министерство труда и социального развития.

Первое место в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций с численностью работников до 100 человек» присудили ООО «Абинская швейная фабрика». Второе место в этой же номинации заняло ГКУ СО КК «Абинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Министерство труда и социального развития Краснодарского края отметили дипломом «За большую работу по организации и проведению всероссийского конкурса и высокий результат по привлечению общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах».

«Не может добиться успеха организация, муниципалитет или регион, где не уделяют должного внимания вопросам охраны труда. Наш конкурс позволяет предприятиям получить высокий статус организации, которая заботится о своих работниках», — заявил директор департамента условий и охраны труда Министерства труда и соцзащиты РФ Владимир Корж.

По его словам, в декабре на основе результатов будет составлен рейтинг субъектов по соблюдению трудового законодательства.

В этом году в конкурсах, направленных на освещение лучших практик в области организации условий охраны труда, приняли участие около 13 тыс. организаций из 1 тыс. 967 муниципальных образований всей России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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