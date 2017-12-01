Кубань получила премию National Geographic Traveler Awards

Впервые в истории престижную награду вручали не только зарубежным курортам, но и отечественным.

Соперниками Кубани стали Алтайский край и Ставрополье, а также Шерегеш и Эльбрус. Выбрать лучший курорт из списка предстояло читателям журнала National Geographic. Голосование проходило на сайте издания. В опросе участвовали более 270 тыс. человек из 60 стран мира.

«Это очень почетная премия. Важно, что это не эксперты в кабинетах принимали решения, а проходил действительно опрос туристов. Это наши гости дали столь высокую оценку», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Сегодня кубанские курорты считаются одними из лучших в стране. В регионе круглый год работают 190 санаториев и пансионатов отдыха.

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