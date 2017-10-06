Кубань получит 100 млн рублей на ремонт уникальных дорожных сооружений

Правительство РФ выделило 9,8 млрд рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В том числе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений бюджетам 11 регионов предусмотрено 1,4 млрд рублей.

Согласно документу, Краснодарскому краю выделили 100 млн рублей.

Отмечается, что финансирование будет способствовать развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, сообщается на сайте Правительства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего на Кубани в этом году отремонтируют 420 км дорог. На эти цели из краевой казны выделили 3,4 млрд рублей. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева частичная реконструкция или капитальный ремонт пройдут в 200 населенных пунктах.

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