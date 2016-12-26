Кубань получит 216 млн рублей на поддержку сельских врачей в 2017 году

Правительство РФ выделило Краснодарскому краю межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС в размере 216 млн рублей.

Соответствующий документ 24 декабря был опубликован на сайте кабмина.

Планируется, что в 2017 году будут производиться единовременные выплаты в 1 млн рублей каждому медработнику в возрасте до 50 лет, прибывшему в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт.

Средства предоставляются на основе заявок субъектов Федерации. Всего в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 2017 году между регионами будет распределено 3,2 млрд рублей трансфертов, что позволит дополнительно трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов.

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