Кубань получит 270 млн рублей на развитие и модернизацию дорог

Краснодарский край стал одним из 27 регионов России, которым правительство выделит средства.

Документ опубликован на сайте кабмина.

Деньги выделят в текущем году, их направят на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.

В общей сложности регионам выделили около 12 млрд рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Деньги распределяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубань в 2019 году получит более 3 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. В Краснодаре планируют отремонтировать более 68 км дорог. В предварительный перечень, сформированный с учетом предложений жителей, вошли 52 участка улично-дорожной сети и пригородных населенных пунктов.

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