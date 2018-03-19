Кубань получит 309 млн рублей на паллиативную помощь и лекарства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о выделении межбюджетных трансфертов регионам.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Правительства России. Средства поступят из Резервного фонда РФ.

Кубань в 2018 году получит 137 млн рублей на обеспечение детей-инвалидов лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания. На развитие паллиативной медицины в регион перечислят более 172 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году Правительство РФ также выделит Кубани 358,7 млн рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями. Еще 41 млн рублей будет перечислено на развитие сельской медицины в крае.

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