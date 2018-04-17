Кубань получит 36 млн рублей на информационные системы в поликлиниках

Всего для внедрения медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей.

Согласно документу, Краснодарский край на эти цели получит в 2018 году 36 млн рублей, Республика Адыгея – 12 млн рублей.

Документ был подготовлен Минздравом в целях реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» и призван обеспечить ведение в медучреждениях документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале госуслуг, пишет «Коммерсантъ».

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