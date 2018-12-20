Кубань получит 480 млн рублей на компенсацию расходов после осеннего паводка

Об этом 20 декабря сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

«Деньги выделяются Краснодарскому краю, который в конце октября пострадал от паводка. Краевые власти предоставили людям единовременную материальную помощь, оказали финансовую поддержку», — отметил председатель правительства.

По его словам, край получит 480 млн рублей компенсации из резервного фонда федерального бюджета.

После осеннего паводка, который произошел 24 и 25 октября в результате сильных дождей, в зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов с населением более 5 тыс. человек, 2 тыс. 365 жилых домов. Наиболее сильно пострадали Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы. По поручению главы региона все жители пострадавших населенных пунктов получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. За частичную потерю имущества пострадавшие получили выплаты в размере 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей — за полную.

«Чрезвычайное происшествие в октябре нанесло большой ущерб краю — как минимум, он оценивается в 3,5 млрд рублей. Чтобы предоставить своевременную помощь пострадавшим, были выделены средства из резервного фонда, а также перераспределены из других расходных статей бюджета. Благодаря этому решению люди смогли начать получать компенсацию уже на третий день после происшествия. Выделенные правительством 480 млн рублей позволят снизить нагрузку краевого бюджета на финансирование мероприятий по ликвидации ЧС», — цитирует вице-губернатора Игоря Галася пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани 27 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе работ по ликвидации последствий наводнения в регионе. Президент обратил внимание на то, что пострадавшие люди должны получить всю необходимую помощь.

На встрече с вице-премьером Виталием Мутко 7 ноября Вениамин Кондратьев обратился к кабмину с просьбой о рассмотрении возможности выделения краю дотаций для сбалансирования бюджета.

В Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете был зарезервирован 1 млрд рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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