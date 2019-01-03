Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 31,3 млрд рублей отдельным категориям граждан в регионах России.

Документ опубликован на сайте кабмина 3 января.

В нем утверждено распределение в 2019 году субвенций в объеме 31,367 млрд рублей из федерального бюджета между регионами. Краснодарскому краю выделили 1 млрд 134 млн 483,4 тыс. рублей.

В документе указано, что деньги пойдут на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

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