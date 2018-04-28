Кубань получит субсидии на перевозку туристов

Об этом стало известно на пленарном заседании координационного совета по туризму при Минкультуре РФ, которое прошло в Калуге.

Курорты Краснодарского края, за исключением Сочи, вошли в перечень приоритетных туристско-рекреационных маршрутов.

Субсидии выделят туроператорам при соблюдении ряда условий на перевозку туристических групп на регулярных, чартерных рейсах авиакомпаний и по железной дороге.

Краснодарский край — лидер в России по количеству классифицированных средств размещения. Эту процедуру прошли более 5,8 тыс. гостиниц, отелей, пансионатов. Кубань — пилотный регион, в котором проводится классификация пляжных территорий.

Летом на пляжах Имеретинской низменности Сочи, Джубги и поселка Ольгинка запустят бесплатный Wi-Fi. Затем оборудование планируют установить на пляжах Анапы, Геленджика, Новороссийска, всего Сочи, а также Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского и Темрюкского районов. Планируется, что к концу 2019 года около 500 морских пляжей будут обеспечены беспроводным интернетом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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