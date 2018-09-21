Кубань попала в список регионов с наибольшим числом внутренних мигрантов

Ученые Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) определили регионы с наибольшим внутренним миграционным приростом.

В список вошли Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, Краснодарский край, Татарстан, Крым, Севастополь, Калининградская, Белгородская, Тюменская и Новосибирская области.

В материалах мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС поясняется, что число внутрироссийских мигрантов в первом полугодии 2018 года увеличилось на 87,6 тыс. человек, или на 4,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В целом, начиная с 2013 года число долговременных внутрироссийских мигрантов с незначительными колебаниями стабильно превышает 4 млн человек.

«Продолжают терять население в результате внутрироссийской миграции регионы Приволжского (ПФО), Сибирского (СФО), Северо-Кавказского (СКФО) и Дальневосточного федеральных округов (ДФО). Миграционная убыль населения ДФО в первом полугодии 2018 года уменьшилась до 7,4 тыс. человек против 9,7 тыс. за соответствующий период прошлого года, но пока это нельзя назвать тенденцией к прекращению оттока населения из региона», — цитирует ТАСС материалы мониторинга.

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