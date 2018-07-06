Кубань представила на «Всероссийском дне поля» селекционные достижения ученых

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка принял участие в агротехнологической выставке, которая открылась 6 июля в Липецкой области.

Главной темой выставки стало развитие селекционной науки. На крупнейшей площадке представлены практически все сельскохозяйственные культуры — 1 тыс. сортов и гибридов 45 культур.

Краснодарский край продемонстрировал селекционные достижения ученых «Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко», в том числе высокопродуктивные сорта озимого ячменя и пшеницы.

Как отметил Андрей Коробка, достижения селекционеров Кубани признаны аграриями практически во всех регионах России и ряде зарубежных стран. Сортами центра ежегодно по всему миру засевается 5 млн га.

В этом году, несмотря на сложные погодные условия, урожайность и качество собранного ячменя и пшеницы — на высоком уровне.

Также на выставке Краснодарский край представил селекционную технику ведущих краевых производителей — CLAAS, «БДТ-агро», «Кубаньжелдормаш», «ПромАгроТехнологии» и «Завод Мойченкова», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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