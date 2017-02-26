Кубань представит на инвестфоруме в Сочи 90 проектов в сфере АПК

Краснодарский край представит на Российском инвестиционном форуме 90 проектов в сфере АПК на сумму более 70 млрд рублей.

Об этом рассказал вице-губернатор региона Андрей Коробка.

По его словам, приоритет отдан проектам, участвующим в программе импортозамещения.

«Это в первую очередь высокотехнологичные перерабатывающие производства, закладка садов. Эти направления важны не только с точки зрения экономики, но и социальной сферы. Они дают новые рабочие места, а значит, повышают качество жизни людей», — пояснил вице-губернатор.

Коробка отметил, что регион открыт для работы со всеми инвесторами — как с российскими, так и зарубежными.

«Для нас инвесторы — это новое будущее для каждого района, новая экономика, налоги, рабочие места. Поэтому мы готовы оказывать им всяческое содействие», — подчеркнул вице-губернатор.

В рамках форума запланирована встреча с представителями посольства Японии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2016 года принял решение перенести Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» на февраль. В декабре 2016 года премьер подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум». Он пройдет 27-28 февраля. Краснодарский край представит на форуме более 500 проектов.

«Кубань 24» будет освещать события инвестфорума в Сочи.

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