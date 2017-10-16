Кубань примет участие в Большом этнографическом диктанте

Акция пройдет 3 ноября во всех регионах России.

В этом году мероприятие получило статус международного. К его проведению подключилось Россотрудничество. Проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители РФ, но и соотечественники за границей.

Принять участие в Большом этнографическом диктанте сможет каждый желающий. Для этого необходимо обратиться на региональную площадку его написания. На сайте мероприятия можно найти контактные данные куратора каждого региона и задать интересующие вопросы. Итоги акции подведут 12 декабря.

В прошлом году Большой этнографический диктант написали около 90 тыс. человек. Из них 35 тыс. очно и более 50 тыс. — онлайн. Самым молодым участником оказалась 12-летняя девочка, самым старшим — 80-летний мужчина, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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