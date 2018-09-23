Кубань примет участие в международной акции «Географический диктант»

Свои знания все жители региона смогут проверить 11 ноября.

Диктант пройдет на специально организованных площадках, а также онлайн. Регистрация площадок продлится до 29 октября.

Диктант составляется в четырех вариантах: два — для проведения на территории России, по одному — для зарубежных стран и для онлайн-версии.

Впервые в этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет — вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность и умение мыслить логически.

В 2017 году в диктанте приняли участие более 260 тыс. человек. Акция проходила в 25 государствах. Всего за три года проведения диктанта его участниками стали более 519 тыс. человек.

Диктант, инициатором которого является президент Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в четвертый раз, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник