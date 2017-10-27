Кубань примет участие во Всероссийском съезде по охране окружающей среды

Съезд и международная выставка-форум ЭКОТЕХ пройдут 12-14 декабря в Москве и станут итоговыми событиями Года экологии в России.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе первого заседания оргкомитета мероприятий.

На съезде соберутся представители власти, бизнеса, науки, общественных организаций со всей страны и из зарубежных стран. Краснодарский край примет участие в выставке ЭКОТЕХ во второй раз.

«В этом году Кубань представит экспозицию, которая расскажет о деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности жителей и гостей региона», — сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Планируется, что край презентует проекты более 20 предприятий и организаций, включающие новые природоохранные схемы на промышленных предприятиях, инновационные научные разработки ведущих вузов. Также будет представлена информация о рекреационных возможностях, развитии сети особо охраняемых природных территорий, сохранении биоразнообразия, создании комфортной среды для городов и сельских поселений региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2016 году делегация Краснодара представила на выставке ЭКОТЕХ проект благоустройства Карасунских прудов.

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