Кубань примет участие во всероссийском юридическом диктанте

Онлайн-этап стартует 3 декабря во всех регионах страны второй год подряд.

«Диктант проводится для оценки уровня правовой грамотности россиян. Среди его основных задач — повышение мотивации различных слоев населения в изучении права», — рассказали организаторы.

Первый этап диктанта проходит с 3 по 10 декабря на его официальном портале.

Второй этап будет очным. Диктант будут проводить в нескольких муниципалитетах края на базе вузов, ссузов и школ: в ЮИМ и университете МВД Краснодара, Сочинском институте РУДН, администрации Тихорецкого района.

Участникам очного этапа предстоит пройти за компьютером 30 тестовых заданий на знание основ Конституции РФ, юридических понятий и терминов, отдельных отраслей права. Каждому человеку будет вручен сертификат об участии в диктанте.

По результатам проекта оргкомитет подготовит аналитический отчет и сформулирует рекомендации по совершенствованию образовательных программ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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