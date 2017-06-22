Кубань присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания»

Ровно в 10:00 22 июня вся Кубань почтила память погибших в Великой Отечественной войне минутой тишины.

На дорогах Краснодара замер общественный транспорт, остановились прохожие, а предприятия прекратили работу. На площади Памяти героев вновь собрались сотни краснодарцев. Они возложили цветы к Вечному огню, затем прогремел залп военного салюта и начался отсчет времени.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны, военнослужащие и глава города Евгений Первышов. После траурной церемонии перед памятником маршем прошли курсанты военных училищ.

— Я полностью поддерживаю эту инициативу. Нужно каждый год повторять ее и никогда не забывать наших предков и то, что они сделали для нас, для нашего будущего.

— Это было, конечно, волнительно, потому что на минуту город замер, остановился, для того чтобы почтить память всех погибших.

А в Армавире сотни местных жителей пришли почтить память отцов и дедов в парк 30-летия Победы. Они возложили венки к братской могиле партизан и советских воинов, погибших в Великой Отечественной. Армавирцы поддержали всекубанскую акцию минутой молчания.

Траурные митинги и шествия прошли по всей Кубани. В Ейске ровно в 4:00 на площади у Вечного огня собрались ветераны, представители власти, отставные военные и молодежь. У каждого в руках поминальные свечи и цветы. Их возложили к могилам павших.

Этой ночью не спали и жители Лабинска. Сотни человек с зажженными свечами прошли до площади Победы и выложили из горящих огоньков слово «память» у подножия обелиска.

А в Горячем Ключе придали земле останки 15 советских бойцов. Их обнаружил поисковики. Похоронили солдат на мемориале погибших воинов.

В Славянске-на-Кубани сегодня весь день читали письма с фронта. Жители города собрались у Вечного огня. Ветераны поделились своими воспоминаниями о первом дне страшной войны.

«Возле военкомата стояли сотни молодых людей, а сзади находились наши мамаши. Просили, плакали: «Куда вы уходите, ребята?» А все пришли с заявлениями добровольно, для того чтобы попасть. Нас отобрали человек 50, наверное, тех, кому было по 17 лет», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Вертель.

После траурного митинга горожане окрасили небо в белый цвет — цвет мира. Они прошли с шарами до набережной и запустили их к облакам, а отряд поста № 1 в знак памяти спустил на воду реки Протоки венок, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Фоторепортаж о том, как проходила в Краснодаре патриотическая акция «Свеча памяти», смотрите здесь.

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