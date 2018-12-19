Кубань присоединится к всероссийской акции «День короткометражного кино»

В Краснодаре показ отечественных короткометражек пройдет в «Кубанькино» 21 декабря с 16:00.

В рамках акции зрители увидят программу «Звезды в коротком метре». В нее вошли пять короткометражных картин. В фильме «Нет» режиссера Ивана Петухова, где снимались Ирина Старшенбаум, Александр Паль, Алексей Филимонов, Семен Штейнберг, рассказывается о том, как молодой человек делает долгожданное предложение своей девушке, но неожиданно получает отказ.

Продолжит программу фильм Алексея Харитонова «Взятка», в котором гражданин предлагает следователю деньги, чтобы закрыть дело о взятке. В картине снялись Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Николай Ковбас, Сергей Анненков, Александр Ревенко.

Фильм «На чужбине» Михаила Черных рассказывает о взаимоотношениях русского помещика и француза по имени мсье Шампунь. В ролях — Дмитрий Назаров, Кристофер Ламбер, Ирина Пегова, Борис Смолкин.

Юлия Александрова и Марта Тимофеева снялись в картине Влады Макейчик «Кастинг». Это история о матери, которая привела дочь на кастинг, но девочка от испуга потеряла дар речи, а потом потерялась сама в коридорах студии.

Завершит программу экшен «Рикошет» о похищении креста, попытке уйти от киллеров и о паре клоунов-гастролеров. Режиссер — Тимур Джураев, актеры — Кирилл Ковбас, Игорь Жижикин, Федор Лавров, Вячеслав Чепурченко, Николай Ковбас, сообщает пресс-служба «Кубанькино».

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