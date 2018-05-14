Кубань присоединится к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

С 14 мая жители региона могут проконсультироваться по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и пройти анонимное экспресс-тестирование.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, бесплатное обследование на ВИЧ можно пройти в центрах по борьбе со СПИДом в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Сочи и Ейске с 14 по 18 мая. Результат теста будет известен спустя 15 минут.

В крупных городах края возле учебных заведений, медучреждений, библиотек, парков будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования. Кровь на ВИЧ можно сдать бесплатно и анонимно в любой поликлинике Краснодарского края.

В министерстве здравоохранения напомнили, что ВИЧ-инфекция в большинстве случаев поначалу протекает бессимптомно. Чем раньше человек узнает о ней, тем проще сохранить его иммунную систему и свести риск развития осложнений к нулю с помощью специальных препаратов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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