Кубань признали одним из наименее криминогенных регионов страны

Итоги работы кубанской полиции за 2017 год 18 января подвели в Краснодаре.

Правоохранителям удалось значительно сократить количество преступлений. Весь год стражи порядка обеспечивали безопасность жителей и гостей региона во время массовых мероприятий. Это Гран-при «Формулы-1», Всемирный фестиваль молодежи, футбольные матчи Кубка конфедераций. Оценку деятельности сотрудникам кубанской полиции уже дали на федеральном уровне.

«Наблюдается уменьшение числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В результате уровень преступности в Краснодарском крае ниже, чем в среднем по ЮФО и России. В целом, отмечается выской уровень доверия граждан к органам МВД Краснодарского края и высокая оценка деятельности по защите общественных интересов. Это выводы ФСО России», — сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Александр Романов.

Всего за год полицейские края раскрыли больше 33 тыс. преступлений, пресекли десять попыток контрабандного ввоза наркотиков, изъяли из оборота 51 кг опасных веществ, усилили работу в борьбе с нелегальным алкоголем. Сегодня для региона это задача стратегической важности, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. В 2017 году из-за отравления суррогатом погибли больше 200 человек.

«Особое внимание нами было уделено пресечению оборота алкогольной продукции, выявлено около 300 преступлений в данной сфере, в том числе 45 тяжких составов. Из оборота изъято более 1,5 млн л алкогольной продукции. Сумма наложенных штрафов превысила 13 млн рублей. Поручаю руководителям заинтересованных подразделений, главным управлениям, начальникам территориальных органов не снижать эффективность деятельности данного направления», — отметил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский.

«Контрафакт, фальсификат будет с большим отрывом от других регионов пробиваться в Краснодарский край. Рынок сбыта очень высокий. Официально 5,5 млн жителей, не официально — все 6 млн, плюс 16 млн туристов, которые к нам приезжают. Зачистка рынка от контрафактного алкоголя для Краснодарского края, для региона винодельческого — это задача стратегическая. Хотя бы для того, чтобы защитить производителей вина от этой недобросовестной конкуренции, которая к тому же убивает жителей края», — заявил Вениамин Кондратьев.

Среди приоритетных направлений — борьба с коррупцией. Полицейские выявили около 400 экономических преступлений. Особое внимание Кондратьев просит обратить на правонарушения в строительной сфере. В первую очередь, речь идет о застройщиках, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками. Действия некоторых из них можно расценивать как мошенничество. Например, деньги будущих жильцов с объекта они выводят раньше, чем достраивают дом.

«Недобросовестные застройщики должны четко знать о неотвратимости наказания. Здесь уже ваша позиция должна быть непримиримой и неподкупной. Это тоже основные требования, чтобы сохраняли стабильность в регионе и уважение к вам, которое на самом деле сегодня растет. Это действительно круглосуточный и тяжелый труд без выходных. Я думаю, что все это понимают, но все равно еще раз прошу относиться к чужой беде как к своей и к просьбе о помощи любого человека — как к просьбе ближнего», — добавил губернатор.

«Я считаю, что охрана правопорядка должна быть делом всенародным. Радует, что постоянной практикой стало взаимодействие органов МВД и органов ТОС. В наибольшей мере сотрудничают с ТОС уполномоченные участковые, которые находятся на переднем крае защиты общественного порядка, они разбирают, может быть, не самые тяжкие, но самые многочисленные нарушения бытового порядка», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Лучших полицейских на коллегии отметили медалями и наградами. За образцовое выполнение задач и добросовестное несение службы Вениамин Кондратьев вручил сотрудникам ведомства благодарности.

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