«Кубань» проиграла первый матч Кубка ФНЛ против «Тамбова» — 2:1

Футбольная «Кубань» 11 февраля проиграла «Тамбову» в первом матче розыгрыша Кубка ФНЛ, который стартовал на Кипре.

Счет в матче на 60-й минуте открыл соперник кубанских футболистов Андрей Мурнин. Автором второго гола в ворота «желто-зеленых» на 74-й минуте стал Валерий Сорокин, реализовавший пенальти. Краснодарцы сумели ответить лишь раз – на 79-й минуте Юрий Завезен замкнул прострел у дальней штанги.

Следующий матч «Кубань» проведет 14 февраля против «Шинника», сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «желто-зеленые» впервые принимают участие в этом турнире.

Согласно регламенту, в Кубке ФНЛ участвуют первые 16 команд лиги по итогам первого круга ФОНБЕТ-Первенства России по футболу. Из-за отказа четырех клубов в состав претендентов на трофей попали команды из других лиг, в том числе и представитель ПФЛ «Краснодар-2».

Всего групп четыре, в каждой из них клубы по разу сыграют друг с другом. Лидеры проведут стыковые игры за право участия в финале. Те, кто займет вторые позиции, будут бороться за остальные места.

О том, как клуб провел 2016 год, вы можете узнать здесь.

Источник