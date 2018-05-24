Кубань разместит облигации на 10 млрд рублей

Вице-губернатор края Игорь Галась сообщил, что сбор заявок инвесторов будет проведен 31 мая.

Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга утверждено приказом краевого министерства финансов.

Как рассказал Игорь Галась, срок обращения ценных бумаг составляет 2 тыс. 555 дней с даты начала размещения, т.е. семь лет. Дата погашения — 3 июня 2025 года. Планируется, что размер купонного дохода не превысит 7,7% годовых.

Всего будет размещено 10 млн облигаций по номинальной стоимости 1 тыс. рублей на общую сумму десять миллиардов рублей. Эмитентом облигаций от имени Краснодарского края выступает министерство финансов региона. Генеральный агент по организации облигационного займа края – АО «ВТБ Капитал».

Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка устанавливается на весь срок обращения бумаг. Предусмотрена амортизация — 10% выпуска гасится в дату погашения 13-го купона, 15% — в дату погашения 17-го купона и по 25% в даты погашения 21-го, 25-го и 28-го купонов.

Ценные бумаги будут размещены на бирже 5 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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