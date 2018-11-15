Кубань сохранила лидерство в РФ по производству сахарной свеклы

Краснодарские аграрии завершили сбор урожая сахарной свеклы и получили свыше 7,6 т продукции.

Это больше, чем в любом другом регионе страны и позволит Кубани сохранить лидерство в производстве сахара, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Уже выработали около 1,2 млн т продукта, задействованы все 16 сахарных заводов края», — отметил он.

Кондратьев уточнил, что в этом году в регионе собрали рекордный урожай зерновых и бобовых — 10,4 тыс. т. Выросли урожаи овощей (собрано 250 тыс. т), фруктов и ягод (350 тыс. т).

Рост объемов производства в переработке овощей и фруктов по сравнению с прошлым годом составил от 5% до 12%, произвели рекордный для региона объем консервов сахарной кукурузы — 219 млн условных банок. По словам губернатора, поставки кубанской сельхозпродукции на зарубежные рынки увеличились в этом году на треть — сейчас отгрузили продукции на 1,6 млрд долларов.

«Окончательные итоги уборки мы подведем в декабре, но уже сейчас можно сказать, что по объемам производства сельхозпродукции край будет первым в России», — цитирует Кондратьева ТАСС.

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