Кубань стала частью образовательного проекта «УчимЗнаем»

Новый класс 25 сентября открылся в детском диагностическом центре. Получать знания смогут те, кто находится на длительном лечении.

Доску в кабинете заменил сенсорный экран, а вместо учебников у каждого ребенка свой планшет.

«Уже существует 20 таких площадок. Мы — 21-й субъект, который вступает в этот инновационный проект. Сегодня мы совместно со здравоохранением Краснодарского края открываем такую инновационную площадку при поддержке Министерства просвещения», — сказала начальник управления министерства образования и науки Краснодарского края Елена Мясищева.

Учеба будет доступна всем школьникам, которые находятся на лечении. Это позволит им не пропускать подготовку к госэкзаменам и получать качественное образование. На одном уроке могут находиться дети из разных классов. К каждому будет индивидуальный подход.

«Проходил неделю в школу и все. Ребенка направили сначала в инфекционную больницу, он пролежал там, потом нас направили сюда. Здесь мы лежим уже три недели. Хотелось бы, конечно, чтобы обучение побыстрее началось, чтобы ребенок уже начал учиться», — рассказал отец одного из учеников Александр Кургуз.

Сейчас единовременно в больнице обучаются 20 детей. Проект «УчимЗнаем» за пять лет объединил 17 регионов от Калининграда до Камчатки.

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