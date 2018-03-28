Кубань стала лидером среди регионов РФ по развитию физической культуры и спорта

В министерстве спорта РФ подвели итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы.

Участие в конкурсе приняли 85 субъектов России. Кубань обогнала Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Московскую область. Это уже четвертая подряд победа края в подобном конкурсе, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

Смотр-конкурс проводится ежегодно. При подведении итогов учитывается уровень развития физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений, а также адаптивной физической культуры и спорта.

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