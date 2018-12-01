Кубань стала лидером среди регионов РФ в овощеводстве защищенного грунта

Валовой сбор тепличных овощных культур к декабрю 2018 года превысил 80 тыс. т.

По данным Минсельхоза России, это наивысший показатель среди всех субъектов страны. Урожай 2018 года в регионе на 5% выше прошлогоднего.

Площадь теплиц в крае составляет около 208 га. Ежегодно в защищенном грунте производится более 100 тыс. т овощной продукции, из которой 65% — огурцы, более 30% — томаты и около 2% — зелень. Рентабельность производства овощей в защищенном грунте превышает 35%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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