Кубань стала пилотным регионом в реализации проекта «Гастрономическая карта России»

Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о новых формах презентации туристического потенциала Краснодарского края.

В ноябре 2017 года на Международном форуме SIFT в Сочи презентовали печатный путеводитель «Гастрономической карты Краснодарского края», в который вошли 24 объекта. Проект инициирован Федеральным агентством по туризму РФ.

«Ни для кого не секрет, что Краснодарский край имеет репутацию главного курортного региона России. Вместе с тем, мы постоянно работаем над укреплением кубанской индустрии гостеприимства», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По его словам, с помощью карты все желающие смогут больше узнать об объектах аграрного туризма в крае. Это экофермы, пасеки, сыроварни, винодельни, места, где можно попробовать блюда региональной кухни и продегустировать фермерские продукты.

Кроме того, как сообщил глава региона, в Сочи состоится гастрономический фестиваль Welcome FOODball Cup. Он пройдет в 11 городах — организаторах чемпионата мира по футболу, в том числе в Сочи. В рамках фестиваля состоится презентация «Футбольного меню». Его разработают представители Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи совместно с командой федерального проекта «Гастрономическая карта России».

«Через уникальные блюда и продукты Кубани мы хотим познакомить туристов с потенциалом региона», — цитирует губернатора региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край в апреле 2017 года вошел в федеральный проект «Гастрономическая карта России». С 21 по 25 августа 2017 года экспедиция проекта в составе экспертов и представителей СМИ посетила производства продуктов питания и объекты эногастрономического туризма Кубани.

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