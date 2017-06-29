Кубань стала третьей в РФ по количеству привитых от гриппа

В 2016 году вакцинацию прошла почти половина населения Краснодарского края.

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Кубань — на третьем месте в РФ по количеству привитых от гриппа за 2016 год. В минувшую кампанию у нас прививки получило более 47% населения. Спасибо краевому минздраву. Я знаю, как ответственно этим занимались», — написал глава региона в своем твиттере.

Губернатор отметил, что болеть нужно только на стадионе за любимую команду и пригласил всех посмотреть полуфинальный матч Кубка конфедераций между Германией и Мексикой, который проходит в Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вакцинация против гриппа в регионе завершилась 15 ноября 2016 года. Вакцину от гриппа получили 2 млн 579 тыс. человек. Среди привитых 857 тыс. детей.

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