Кубань стала третьим регионом РФ по числу выданных кредитных карт

В Краснодарском крае с января по октябрь 2018 года выдали 329,7 тыс. кредитных карт.

По данным Национального бюро кредитных историй, российские банки за десять месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2% — выдано 8,97 млн новых кредитных карт.

Больше всего карт выдали в Москве — 550,7 тыс. штук и Московской области — 431 тыс. Краснодарский край занял третью строчку с 329,7 тыс. выданных карт. Следом идут Санкт-Петербург (305,3 тыс. карт), Свердловская область (279,7 тыс.) и Башкортостан (271 тыс.)

Высокая динамика роста выдачи новых кредиток зафиксирована в Липецкой и Тульской областях.

По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, рост числа выдаваемых кредиток объясняется их удобством как для банков, так и для заемщиков, пишет «Коммерсантъ».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник