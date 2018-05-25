Кубань улучшила показатели инвестклимата впервые за четыре года

Регион вошел в десятку лидеров рейтинга по состоянию инвестклимата. Краснодарский край впервые за четыре года поднялся на одну позицию и занял в списке шестое место. В первую тройку вошли Тюменская область, Москва и Татарстан.

Результаты рейтинга Агентства стратегических инициатив объявили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В презентации участвовал глава региона Вениамин Кондратьев. Как отметила директор АСИ Светлана Чупшева, именно благодаря инициативе губернатора Краснодарского края изменили критерии составления национального рейтинга.

«В прошлом году в декабре губернатор Краснодарского края на Госсовете сказал президенту РФ о влиянии федеральных органов власти, работающих на территориях естественных монополий в регионах. Конечно, их влияние на инвестклимат в разных регионах неоднозначно. Президент дал поручение проанализировать вклад федеральных органов власти в национальный рейтинг субъектов Российской Федерации. Мы убрали из рейтинга показатели, которые относятся к сфере влияния федеральных органов власти, естественных монополий. Это регистрация юридических лиц, регистрация прав собственности, подключение к электросетям, административное давление на бизнес и постановка на кадастровый учет», — сказала Светлана Чупшева.

В свою очередь Вениамин Кондратьев отметил, что улучшение позиции в национальном рейтинге — это прежде всего самочувствие бизнеса в регионе. Это было достигнуто за счет принятых мер, в частности речь идет о льготах и преференциях, а также о создании готовых площадок «под ключ» для предпринимателей.

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