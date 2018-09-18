Кубань увеличила субсидирование аграриев на приобретение элитных семян на 30%

Краснодарский край в 2018 году направил на эти цели 75,5 млн рублей.

Об этом сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка.

«Сельхозпроизводители Краснодарского края используют семена преимущественно кубанской селекции. Наши ученые регулярно обновляют сортовую линейку зерновой группы. Используются сорта разного срока созревания, что позволяет значительно расширить агротехнические допустимые сроки проведения посева и уборки, снизить нагрузку на сельхозтехнику», — сказал Андрей Коробка.

По его словам, в 2018 году в крае произвели 400 тыс. т семян озимых культур, в том числе 129,7 тыс. т или 33% от всего объема — элитных.

Как добавил вице-губернатор, использование элитных семян субсидируется. В этом году на возмещение затрат на их приобретение из федерального и краевого бюджетов выделено 75,5 млн рублей. Это почти на 30% больше, чем в прошлом году. Кроме того, с прошлого года выросли ставки на возмещение затрат — с 15% до 30%.

В целом объем господдержки в отрасли растениеводства на Кубани в этом году составит около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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