«Кубань» узнала соперника в первом матче Кубка ЕГФ

Жеребьевка первых двух раундов турнира прошла 18 июля в штаб-квартире Европейской гандбольной федерации в Вене.

ГК «Кубань» стартует со второго квалификационного раунда Кубка. Его соперником станет победитель встречи «ЖРК Медицинар» — «ВОК Амстердам».

Матчи пройдут 14/15 и 21/22 октября 2017 года. Соперник краснодарской команды определится в сентябре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом сезоне «Кубань» не смогла пройти в полуфинал Кубка ЕГФ, не сумев обойти немецкий «Битигхайм».

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