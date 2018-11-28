Кубань в 2018 году посетили 33 иностранные делегации

Об этом на заседание консультативного совета по инвестициям при главе администрации региона сообщил вице-губернатор Василий Швец.

Приветствуя участников, вице-губернатор сказал, что Краснодарский край посетили делегации из Турции, Японии, Китая, Испании, Германии, Италии, Бельгии и других стран.

В 2018 году исполняется 15 лет со дня образования первого в России подразделения Ассоциации европейского бизнеса — Южного регионального комитета, членами которого являются более 40 иностранных компаний, работающих на Юге России.

«Мы наблюдаем положительную динамику в привлечении иностранных инвестиций. По итогам 2017 года их общий объем составил более 1,8 млрд долларов, что в 1,3 раза выше, чем в 2016 году», — сообщил заместитель главы края.

По этому показателю край стабильно находится на первом месте среди субъектов ЮФО. А всего за 25 лет присутствия иностранных инвесторов на Кубани в экономику вложено более 18 млрд долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом некоторых стран мира.

Василий Швец отметил, что в процессе формирования положительного инвестиционного климата края большую роль играет и Ассоциация европейского бизнеса.

«Кубань соответствует западным стандартам ведения бизнеса. Мы не просто остаемся привлекательными для международных компаний — их число увеличивается с каждым годом. Это результат совместной работы краевых властей и ассоциации», — подчеркнул вице-губернатор.

По словам гендиректора АЕБ Франка Шауффа, организация уделяет большое внимание Краснодарскому краю как одному из наиболее инвестиционно привлекательных и динамично развивающихся регионов.

«Мы искренне надеемся, что европейский бизнес и впредь будет чувствовать себя комфортно, благодаря реализации региональных инициатив», — цитирует генерального директора АЕБ пресс-служба администрации краснодарского края.

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