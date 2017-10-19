Кубань в 2018 году увеличит господдержку садоводства на 28%

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, около 100 млн рублей планируется направить на финансирование новой краевой программы «Малый сад».

«В этом году садоводы получили господдержку в размере 390 млн рублей. На следующий год — с учетом новой краевой программы «Малый сад» — эта цифра будет составлять полмиллиарда рублей, если не больше», — сообщил курирующий отрасль АПК Андрей Коробка.

Таким образом, объем господдержки вырастет на 28,2%. В рамках программы край будет компенсировать до 90% затрат аграриев при закладке сада площадью до 3 га, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе регионального минсельхоза.

Промышленным садоводством в Краснодарском крае занимаются 70 крупных и средних хозяйств, а также 300 предприятий малых форм хозяйствования. Площадь садов в регионе составляет 44,1 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте 35,1 тыс. га. Ежегодно садоводы закладывают более 1,5 тыс. га новых садов. В этом году весной посадили 820 га плодово-ягодных насаждений, осень планируется дополнительно посадить 850 га.

За пять лет промышленное производство плодово-ягодной продукции на сельхозпредприятиях региона выросло на 54%.

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