«Кубань-вино» признали лучшим винодельческим предприятием региона в 2017 году

В Краснодаре в октябре состоялось награждение лучших представителей основных отраслей агропромышленного комплекса.

Компанию «Кубань-вино» наградили за заслуги в области АПК в номинации «Лучшее винодельческое предприятие».

По оценкам экспертов, в 2017 году Кубань остается лидером по производству вин в России. На регион, несмотря на засушливое лето, приходится почти 50% собранного в стране винограда. По итогам 2017 года уборочная площадь виноградников агрофирмы «Южная» (входящей, как и ООО «Кубань-вино», в состав холдинга «Ариант») составила 5 тыс. 612 га с урожайностью 115 ц/га. Общий валовый объем собранного винограда составил около 65 тыс. т.

До конца 2017 года в планах компании — производство 62,5 млн бутылок вина, а также расширение и развитие производства. В районе Анапы 16 ноября состоится торжественная закладка первого камня в строительстве нового завода предприятия. К 2020 году планируется запустить его в эксплуатацию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ООО «Кубань-вино».

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