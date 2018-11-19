Кубань вошла в число лучших регионов РФ по организации детского отдыха

В рейтинг также попали Москва, Нижегородская, Свердловская и Московская области, Санкт-Петербург.

В исследовании участвовали все регионы России. Для оценки установили 12 критериев в рамках трех основных направлений, кроме того учитывали доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечение профессиональными кадрами. Также оценивалась доля детей в регионе, отдохнувших в лагерях, санаториях в 2016-2017 годах, наличие организаций отдыха и оздоровления с условиями для приема детей-инвалидов.

Максимальное количество баллов, которое мог набрать регион, — 19. Первые три места с 16, 15 и 14 баллами взяли шесть регионов: Москва — 16, Краснодарский край, Нижегородская область и Свердловская область — 15, Московская область и Санкт-Петербург — 14.

Меньше всего баллов оказалось у Республики Адыгея — три. В отстающих, с пятью баллами, оказалась Чеченская республика.

Как рассказали авторы исследования, по критерию «Доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей» у ряда регионов остаются проблемы с формой предоставления файла с реестром таких организаций. Но несмотря на такое заполнение реестров, некоторые регионы все-таки заботятся об информационной открытости, заводя отдельные сайты, страницы или навигаторы по детскому отдыху. Такие сайты есть у 17 регионов.

Еще один проблемный критерий — «Обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей профессиональными кадрами». Меньше всего баллов досталось регионам за расчет доли детей, отдохнувших организованно в 2016-2017 годах. Балл давался за прирост или неизменившееся число. Всего таких регионов оказалось 14, сообщает РИА «Новости».

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