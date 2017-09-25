Кубань вошла в число регионов, сохранивших в полном объеме печатные СМИ

В Дагомысе проходит форум журналистов «Вся Россия». Кубань принимает работников СМИ уже в 21-й раз.

У региона есть богатый опыт, которым он готов поделиться. В крае — одна из сильнейших школ журналистики в стране, а информационное поле составляют десятки интернет-изданий, телекомпаний и газет.

Уникальную практику спасения кубанских «районок» обсуждали участники фестиваля. Краснодарский край вошел в число флагманов страны, где удалось в полном объеме сохранить периодику. Те самые местные газеты, которые передают новости с соседней улицы, рассказывают о проблемах конкретного дома или сообщают об изменениях в графике движения общественного транспорта. Именно эта близость к аудитории позволяет местным государственным СМИ выдерживать высочайшую конкуренцию и обеспечивать финансовую стабильность.

«То, что важно для страны, важно для людей, — это информационный потенциал любимых, традиционных газет, которые читали несколько поколений в городах, районах, станицах. Потому что все они либо перешагнули столетний юбилей, либо подходят к нему. Это уже часть истории, часть культуры, часть системы потребления информации», — сказал руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Общий тираж печатных изданий региона за два года значительно вырос. Сейчас это более 300 тыс. экземпляров. Количество подписчиков увеличилось в пять раз. Расширяется и аудитория сайтов районных изданий. Треть из них уже превратились в современные мультимедийные порталы. Теперь это не просто калька печатных полос, а самостоятельные интернет-издания. Свои страницы СМИ ведут во всех популярных соцсетях.

Усилия региона высоко оценил глава Союза журналистов России Всеволод Богданов.

«Я думаю, этот поиск надо продолжать. Надо обретать независимость, прежде всего экономическую, и на основе этого строить такое содержание, которое, опять же, обращено к душе и сердцу человека», — отметил Всеволод Богданов.

Программа фестиваля рассчитана на неделю. Участников ждут дискуссии, презентации новых проектов, мастер-классы ведущих публицистов, встречи и семинары. А также знакомство с историей и культурой Кубани.

В этом году медиафорум в том числе посвящен 80-летию Краснодарского края. Для журналистов подготовили тематические выставки, фоторепортажи и концерты местных коллективов.

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