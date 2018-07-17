Кубань вошла в десятку популярных курортов для отдыха с детьми не на море

Сервис бронирования проанализировал брони жилья туристами с 15 июля по 31 августа в частном секторе, расположенном в местностях вдали от моря.

Специалисты Tvil.ru составили список популярных курортов для отдыха с детьми. На первом месте — Соль-Илецк (Оренбургская область), второе занял Селигер (Тверская область), а на третьем оказалось Яровое (Алтайский край). Замкнули пятерку Кисловодск (Ставропольский край) и Красная Поляна (Краснодарский край). Также в десятку вошел кубанский курорт Абрау-Дюрсо.

По данным сервиса, туристы бронируют семейный летний отдых на этих курортах в высокий сезон на период от 4 до 14 ночей и тратят на жилье от 1,6 до 2,5 тыс. рублей в сутки на семью, сообщает РИА «Новости».

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