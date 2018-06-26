Кубань вошла в пятерку лидеров среди регионов по объему доходов в бюджет в 2017 году

Речь об этом шла во время публичных слушаний по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за предыдущий год.

По его словам, главная цель публичных слушаний — реализация принципа прозрачности бюджета, максимально широкое информирование общественности о ходе бюджетного процесса и учет мнений населения.

«Краевой бюджет — сложный и объемный документ, но это не значит, что он не доступен пониманию обычного жителя Кубани, без специального образования. Министерство финансов выпускает специальные брошюры, в которых в доступной форме и с инфографикой изложены основные параметры бюджета и его исполнения. Буклеты в свободном доступе размещены на сайте министерства. Новый — уже тоже в сети», — сказал вице-губернатор.

Ключевую информацию, которую можно почерпнуть из буклета, в ходе публичных слушаний озвучил также министр финансов края Сергей Максименко. Он охарактеризовал особенности исполнения доходной части краевого бюджета минувшего года, исполнения «майских» указов президента РФ, обеспечения сбалансированности краевой казны, уделил отдельное внимание вопросам финансирования социальных расходов бюджета.

«Главный результат исполнения краевого бюджета прошлого года — это перевыполнение плана по мобилизации доходов — поступило 235,7 млрд рублей — и прирост расходов, который полностью удалось обеспечить собственными средствами без привлечения заимствований», — сообщил министр.

Он добавил, что по объему налоговых и неналоговых доходов в 2017 году край вошел в пятерку лидеров среди регионов страны. Практически по всем доходным источникам относительно 2016 года достигнут рост. В структуре собственных доходов основной объем поступлений обеспечен налогом на доходы физлиц и на прибыль организаций. Среди неналоговых доходов наиболее существенный вклад обеспечен арендной платой за землю. Она поступила в объеме почти 2,2 млрд рублей.

Галась отметил, что прошедший год можно считать успешным. Обеспечена сбалансированность бюджета, которой способствовали выявление и вовлечение резервов по доходам, продуманные мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов, снижение долговой нагрузки и объема госдолга Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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