Кубань вошла в пятерку самых «музыкальных» регионов РФ

В России составили рейтинг регионов для «музыкального» туризма.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел в социальных сетях опрос туристов.

По данным голосования, список возглавила Тверская область с фестивалем «Нашествие». За него проголосовали 40% опрошенных. Второе место занял Крым, где проводят Koktebel Jazz Party и ZB Fest. На третьем месте — Санкт-Петербург с музыкальными фестивалями «Петроджаз», VK Fest и «Белые ночи». За них отдали 20% голосов.

Замкнули пятерку Краснодарский край, в котором проводят фестивали «Морская симфония», Crescendo и Sochi Jazz Festival, и Калининградская область с фестивалями «Калининград Сити Джаз» и K!nRock’18. оба региона набрали по 5% голосов.

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