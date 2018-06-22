Кубань вошла в топ-10 регионов России по реализации майских указов президента

«Медиалогия» подготовила рейтинг субъектов РФ по выполнению и реализации пакета указов Владимира Путина в сфере государственного управления за май.

Краснодарский край замыкает десятку регионов, успешно выполнивших указ о системе государственного управления. Лидерами медиарейтинга стали Санкт-Петербург, Ульяновская область и Республика Саха, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Медиалогия».

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей порядка 45 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Подробнее ознакомиться с рейтингом можно здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 июня в Краснодаре обсудили результаты исполнения майских указов президента.

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