Кубань вошла в топ-10 регионов России по темпам развития культуры

Соответствующий рейтинг составило Министерство культуры РФ.

Список огласили во время VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Диплом «Регионы-лидеры по темпам развития культуры» министру культуры Краснодарского края Виктории Лапиной вручила заместитель главы федерального ведомства Алла Манилова.

«Это достойная победа всех работников культуры Кубани, каждый из которых ежедневно вносит свой неоценимый вклад в общее дело развития и преображения нашего региона. И вместе с тем — это большая ответственность и лучший стимул для дальнейших побед», — сказала Лапина.

В топ-10 российских регионов, лидирующих по темпам развития культуры,также вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская, Липецкая области, Дагестан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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